O Banco Central injetou mais US$ 3,7 bilhões no mercado de câmbio nessa terça-feira, mas a cautela com a reunião de política monetária do Fed falou mais alto e o dólar acabou subindo. Em novo dia de volatilidade, a moeda chegou a cair para R$ 3,67 na mínima do dia, mas não se sustentou neste patamar em meio às preocupações aqui e no mercado externo e fechou em R$ 3,71.

