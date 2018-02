O dólar terminou a terça-feira em alta, acompanhando a trajetória no exterior e após o governo desisitir de votar a reforma da Previdência neste ano, considerada essencial para colocar as contas públicas do país em ordem. A moeda subiu 0,67%, vendida a R$ 3,2533. Na véspera, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,41%, vendida a R$ 3,2337.