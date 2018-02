O dólar fechou em alta nessa terça-feira seguindo a cena externa, com o temor de que o Federal Reserve, o banco central norte-americano, possa subir mais os juros do que o esperado, afetando assim o fluxo de capital no mundo. A tendência é que de fato isso ocorra. A moeda norte-americana no Brasil subiu 0,55%, vendida a 3,2491 reais.