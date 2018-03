Dólar encerra em alta

O dólar fechou em leve alta ante o real nessa terça-feira, depois de passar boa parte da sessão em queda, com fluxo de saída de recursos do país e a demissão do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson. A moeda norte-americana subiu 0,13%, vendida a R$ 3,2615, acumulando valorização de 0,59% no mês. No ano, a divisa ainda tem queda de 1,57%.