O dólar fechou em alta ante o real nessa terça-feira, acima de R$ 3,30, com os investidores à espera da decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, na quarta-feira, sobre as taxas de juros e os passos seguintes da sua política monetária. A moeda norte-americana subiu 0,3%, vendida a R$ 3,3079, maior cotação de fechamento desde 28 de dezembro (R$ 3,3135).