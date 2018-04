Dólar encerra em alta

O dólar fechou em alta frente ao real nessa terça-feira, com os investidores adotando um tom mais cauteloso antes do julgamento de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo, mas sem deixar de monitorar o exterior. A moeda norte-americana subiu 0,72%, vendida a R$ 3,3378. É a cotação mais alta frente ao real desde 23 de junho do ano passado.