Após dois pregões em baixa, o dólar fechou, nesta terça (28), com forte elevação, superior a 1% e perto dos R$ 4,15, com a cautela diante das incertezas com o cenário eleitoral doméstico se sobrepondo ao ambiente externo mais tranquilo. O dólar avançou 1,48%, a R$ 4,1414 na venda, abaixo apenas dos R$ 4,1655 de 21 de janeiro de 2016, o maior valor registrado no Plano Real.

