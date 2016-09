Dólar fecha a 3,31 reais com aversão a risco e petróleo em queda

O dólar fechou em alta de mais de 2% em relação ao real nesta terça-feira (13), voltando a ser cotado acima de R$ 3,30, influenciado pela aversão a risco no exterior, com o mercado pressionado pela desvalorização do petróleo e atento à discussão sobre o aumento dos juros nos Estados Unidos.

A moeda norte-americana avançou 2,08%, vendida a R$ 3,31 – maior cotação de fechamento desde 7 de julho (R$ 3,36). Contribuiram ainda para a cautela dos operadores, segundo a agência Reuters, notícias sobre preocupações a saúde da presidenciável norte-americana Hillary Clinton e os desdobramentos da cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

O mercado analisava ainda o pacote do governo de concessão ou privatização de mais de 30 projetos nas áreas de energia, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração, anunciado com o objetivo de ampliar os investimentos para reaquecer a economia, em recessão, e estimular a criação de emprego. (AG)

