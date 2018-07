Dólar fecha abaixo de R$ 3,85

O dólar fechou em queda nessa terça-feira, após os investidores respirarem aliviados com as indicações de que os juros nos Estados Unidos não vão subir mais rápido que o esperado este ano e, assim, afetar mais o fluxo global de capital. A moeda norte-americana caiu 0,47%, vendida a R$ 3,8449. No mês de julho, o dólar acumula alta de 3,11%, No ano, sobe 16,04%.

