Dólar fecha abaixo de R$ 3,90, menor valor em quase 50 dias

O mês de junho iniciou com o dólar decaindo. A moeda norte-americana encerrou esta segunda-feira (3) sendo vendido a R$ 3,889, com recuo de R$ 0,035 (-0,9%). O valor atingiu a maior baixa em quase 50 dias. A motivação apontada por especialistas seria as declarações do presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, sobre a possibilidade de um corte de juros para garantir que a inflação volte à meta nos EUA.

O dólar comercial abriu com pequena alta, mas caiu nas horas seguintes. Na mínima do dia, por volta das 15h, chegou a ser vendido a R$ 3,885. Nas últimas semanas, a moeda enfrentou fortes oscilações, tendo atingido R$ 4,10 no dia 20 de maio.

No mercado de ações, o dia foi de tranquilidade. O índice Ibovespa da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo) fechou esta segunda praticamente estável, com queda de 0,01%, aos 97.020 pontos.

