Dólar fecha com alta de mais de 2% nesta sexta-feira

O dólar fechou em forte alta nesta sexta-feira (9), em meio a um movimento de aversão ao risco no exterior depois que a Coreia do Norte realizou novo teste nuclear e após indicações de que o Federal Reserve (BC dos Estados Unidos) pode elevar em breve a taxa de juros do país.

A moeda norte-americana subiu 2,16%, vendida a R$ 3,2800.

Na semana, o dólar acumula valorização de 0,81%. No mês de setembro, a moeda avança 1,56%. Contudo, desde o início do ano, tem queda acumulada de 16,9%.

