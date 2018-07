Dólar fecha com pequena alta ante real

O dólar terminou esta segunda (30) em leve alta ante o real, com a agenda mais leve desviando a atenção do mercado para eventos dos próximos dias, entre os quais decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, esta podendo influenciar o fluxo de recursos pelo mundo. O dólar avançou 0,33%, a R$ 3,73 na venda, depois de acumular queda de mais de 4% nas últimas quatro semanas.

