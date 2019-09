Dólar fecha com segunda maior cotação da história

O dólar comercial avançou 1% em relação ao real, fechando em R$ 4,183 para venda nesta segunda-feira (02). O valor é o mais alto desde 13 de setembro do ano passado, quando a moeda alcançou o recorde desde a implementação do Plano Real, e fechou em R$ 4,195. Já o Ibovespa fechou em baixa de 0,50% aos 100.625 pontos.

O resultado é consequência da combinação dos juros mais baixos no Brasil, das preocupações com a guerra comercial permanente entre EUA e China, das incertezas político-econômicas na Argentina, além das polêmicas sobre as queimadas na Amazônia.