Dólar fecha em 3 reais e 98 centavos e bolsa volta a bater recorde

Em mais um dia de otimismo no mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou abaixo de R$ 3,99, e a bolsa voltou a bater recorde. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (30) vendido a R$ 3,987, com recuo de R$ 0,016 (-0,4%). A última vez em que a divisa tinha fechado nesse nível foi em 13 de agosto (R$ 3,97). O dólar operou em alta durante quase toda a sessão. Na máxima do dia, por volta das 15h30, a cotação chegou a R$ 4,029. A divisa, no entanto, reverteu a tendência nos minutos finais da sessão, depois que o Fed (Federal Reserve), Banco Central norte-americano anunciou a redução dos juros da maior economia do planeta .

Taxas mais baixas nos Estados Unidos alivia as pressões sobre o dólar em todo o planeta e beneficia economias emergentes, como o Brasil. Isso ocorre porque os investidores internacionais aproveitam os juros maiores nos mercados emergentes. A decisão do Fed mantém o Brasil atrativo para aplicações financeiras, mesmo com o Banco Central daqui tendo reduzido a taxa Selic para 5% ao ano, no menor nível da história .

No mercado de ações, o dia também foi marcado pelo otimismo. O índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), fechou o dia aos 108.407 pontos, com alta de 0,79%. O indicador voltou a atingir o nível mais alto da história, superando o recorde anterior (108.187), registrado na segunda-feira (28).

Desde a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência, na semana passada, o dólar tem caído, e a bolsa subido, com alguns dias de oscilações. O cenário internacional também tem contribuído para o otimismo no mercado financeiro.

A indicação de que o presidente norte-americano, Donald Trump, quer assinar parte do acordo comercial com a China antes da cúpula Apec (Fórum de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico), que ocorrerá em 16 e 17 de novembro, também tem aliviado as pressões sobre o dólar em todo o planeta. As informações são da Agência Brasil.