Dólar fecha em alta

O dólar fechou nessa terça em alta pelo segundo pregão seguido, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana ante divisas de países emergentes no exterior e investidores aproveitando as baixas cotações vistas na primeira parte do pregão. A moeda norte-americana subiu 0,36%, vendida a R$ 3,1799, acumulando elevação de 1,26% nestes dois pregões.