O dólar subiu 1,46% nesta sexta-feira (2) e fechou cotado a R$ 3,2149. A cotação da moeda norte-americana foi influenciada pelo relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mostrou criação de vagas acima do esperado e aumentou as chances de uma quarta alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) neste ano.

Deixe seu comentário: