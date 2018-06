A preocupação com a cena fiscal e política local continuou estressando os mercados nesta quarta-feira (6) e o dólar fechou mais um pregão em alta, a caminho do patamar de 3,85 reais, mesmo com as atuações do Banco Central. O dólar avançou 0,75%, a 3,8384 reais na venda, renovando o maior nível desde 2 de março de 2016 (3,8877 reais).

Deixe seu comentário: