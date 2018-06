O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (20), em meio a expectativas com o cenário exterior e à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros no Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,82%, vendida a R$ 3,7782. Já o dólar turismo era vendido perto de R$ 3,93, sem considerar o Imposto sobre Operações Financeiras.