Dólar fecha em alta

O dólar virou e fechou em alta nessa terça-feira, com o mercado ainda de olho nas preocupações com o cenário externo e uma possível guerra comercial, repercutindo ainda expectativas sobre o cenário eleitoral no Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,41%, vendida a R$ 3,796. Já o dólar turismo era vendido perto de R$ 3,95, sem considerar o Imposto sobre Operações Financeiras.

