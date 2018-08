O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (15) e se aproximou do patamar de R$ 3,90 com a piora nas relações comerciais entre Turquia e Estados Unidos. Os investidores também monitoraram o cenário eleitoral, no dia em que termina o prazo para registro das candidaturas das chapas à Presidência. A moeda norte-americana subiu 0,84%, a R$ 3,8998.

