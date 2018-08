O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (17), no terceiro dia consecutivo de alta, diante da incerteza com as eleições no Brasil e as tensões no exterior. A moeda norte-americana subiu 0,29%, a R$ 3,9146. Já o dólar turismo era negociado perto de R$ 4,08, sem considerar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).