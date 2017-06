O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (12), com temores dos investidores com a cena política brasileira e o andamento das reformas no Congresso Nacional, segundo a Reuters. A moeda norte-americana subiu 0,59%, a 3,311 reais na venda. Trata-se da maior cotação de fechamento desde 18 de maio (3,389 reais). No mês, o dólar acumula alta de 2,32% e no ano, de 1,9%.

