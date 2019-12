O dólar fechou em alta sobre o real nesta sexta-feira (20), acompanhando o desempenho da moeda norte-americana no exterior e em dia de divulgação de diversos indicadores internos e dos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,77%, a R$ 4,0935. Na semana, no entanto, houve queda de 0,34%. No ano, o dólar acumula alta de 5,66%.