O dólar comercial fechou a quinta-feira em forte alta de 2,65%, cotado a R$ 3,81 na venda. De acordo com analistas, a valorização refletiu o cenário nacional marcado por intervenções do Banco Central no mercado de câmbio e a trajetória da moeda norte-americana no exterior. Já o dólar turismo subiu 2,32%, vendido a R$ 3,96.

