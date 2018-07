O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (18), ainda de olho no rumo da taxa de juros dos Estados Unidos e com o quadro eleitoral no radar dos investidores. A moeda norte-americana recuou 0,14%, a R$ 3,8395. Já o dólar turismo era vendido perto de R$ 4, sem considerar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).