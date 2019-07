O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (08), véspera de feriado no estado de São Paulo, com investidores à espera da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A moeda norte-americana caiu 0,27%, cotada a R$ 3,8071. Na mínima do dia, chegou a R$ 3,7994. Na sexta-feira (05), o dólar fechou a R$ 3,8174, em alta de 0,48%.

