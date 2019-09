O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (27), com investidores evitando grandes movimentações após dias marcados por ruídos políticos nos Estados Unidos, sinalização de novos cortes de juros no Brasil e discursos de autoridades do Banco Central sobre atuações no câmbio. A moeda norte-americana encerrou o dia em baixa de 0,15%, vendida a R$ 4,1557.

