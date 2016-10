Dólar fecha em queda, após eleições municipais

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (3), em linha com o exterior e após o resultado das eleições municipais no Brasil, que na avaliação do mercado fortaleceu o governo federal e pode ajudar na aprovação das medidas de ajuste fiscal. À tarde, o movimento de queda ganhou força, influenciado por algum ingresso de recursos de estrangeiros.

A moeda norte-americana caiu 1,41%, a R$ 3,2057. Este é o menor valor de fechamento desde o dia 22 de agosto, quando o dólar terminou o dia vendido a R$ 3,2015. (AG)

