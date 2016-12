O dólar fechou em queda em relação ao real, nesta sexta-feira (9), após passar a primeira parte do dia em alta, com os investidores ainda de olho no cenário político brasileiro e já adotando uma postura de cautela pela reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O dólar caiu 0,3%, a R$ 3,3729. Na semana, o recuo foi de 2,87%. (AG)

