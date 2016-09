Dólar fecha em queda e volta a R$ 3,21 após decisão do banco central americano

O dólar fechou em queda de mais de 1% nesta quarta-feira (21), no patamar de R$ 3,21, em dia marcado pela decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em manter a taxa de juros na maior economia do mundo.

A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,52%, vendida a R$ 3,2114, menor patamar desde 8 de setembro (R$ 3,2104). Segundo a Reuters, na mínima da sessão, o dólar marcou R$ 3,20.

