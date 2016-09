Dólar fecha em queda nesta terça, à espera de decisão do Banco Central americano

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (20), véspera de decisão de política monetária dos bancos centrais norte-americano e japonês e em sessão marcada pelo recuo dos preços do petróleo no exterior.

A moeda norte-americana caiu 0,53%, vendida a R$ 3,26.

De acordo com a agência de notícias Reuters, os investidores não esperam mudanças na política de juros dos Estados Unidos, mas estão atentos para eventual sinalização a favor do aumento dos juros do Fed para os passos seguintes. No caso do Japão, a expectativa é de que a política monetária deve ser afrouxada ainda mais.

No cenário doméstico, o mercado se mostra mais cauteloso com o cenário político, diante de novas denúncias que podem afetar a capacidade do governo do presidente Michel Temer de conseguir aprovar importantes medidas fiscais no Congresso, destaca a Reuters. (AG)

