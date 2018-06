O dólar fechou em queda nesta segunda (4), acompanhando a tendência no mercado externo. A moeda norte-americana caiu 0,58%, vendida a R$ 3,7434. Já o dólar turismo era vendido perto de R$ 3,90. Na sexta (1º), os dados mais fortes do mercado de trabalho norte-americano deram força ao dólar em relação a outras moedas, uma vez que alimentam uma atuação mais forte do banco central dos EUA.

