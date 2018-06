O dólar comercial fechou a quinta-feira em baixa de 0,44%, cotado a R$ 3,76 na venda. De acordo com analistas, o resultado negativo refletiu a atuação do Banco Central no mercado de câmbio, a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano e as tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

