O dólar comercial fechou a quinta-feira com estabilidade, cotado a R$ 3,73 na venda, com o mercado de olho no cenário externo em dia de decisões na política monetária do Federal Reserve (o Banco Central dos Estados Unidos) e investidores à espera de novidades sobre a equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro e a reforma da Previdência. Já o dólar turismo ficou em R$ 3,90.

Deixe seu comentário: