Dólar fecha perto da estabilidade

O fortalecimento do dólar no mercado internacional e a cautela do investidor com questões domésticas mantiveram a moeda norte-americana em alta ante o real na maior parte da sessão de negócios desta quarta-feira. Depois de ter superado o patamar dos R$ 3,34, pela manhã a moeda dos Estados Unidos acabou por fechar perto da estabilidade no mercado à vista, aos R$ 3,3293 (+0,02%).

