Dólar fecha praticamente estável

O dólar fechou praticamente estável nesta segunda-feira (9) em uma sessão marcada pela baixa liquidez por causa do feriado no Estado de São Paulo. O movimento também tinha como pano de fundo a melhora do ambiente externo. A moeda norte-americana terminou o dia em alta de 0,02%, cotada a R$ 3,8710. No exterior, o alívio vinha com dados mais positivos da economia norte-americana.