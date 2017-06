Dólar fecha a R$ 3,33 após derrota do governo em comissão do Senado

O dólar fechou em alta de mais de 1% nesta terça-feira (20), encostando em R$ 3,35, após a CAS (Comissão de Assuntos Sociais) do Senado rejeitar o texto principal da reforma trabalhista, sinalizando sinalizando que o governo do presidente Michel Temer pode estar com menos força política dentro do Congresso Nacional.

Com a derrota do governo, cresceu o temor entre investidores de que a reforma da Previdência, considerada essencial para colocar as contas públicas do país em ordem, pode não ser aprovada, destaca a Reuters.

A moeda norte-americana avançou 1,4%, a R$ 3,3308 na venda. Na máxima da sessão, bateu R$ 3,3426, segundo a Reuters.

Trata-se da maior cotação de fechamento desde 18 de maio, quando saltou mais de 8% e foi a R$ 3,389, dia seguinte à divulgação das delações dos executivos do grupo J&F e que afetaram Temer. Derrota do governo

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou, por 10 votos a 9, o relatório da reforma trabalhista elaborado pelo senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), que era favorável ao texto aprovado pela Câmara.

O resultado representa uma derrota para o governo Michel Temer, que vê na reforma trabalhista uma das principais medidas para a área econômica. Apesar de o texto do governo ter sido rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais, a reforma trabalhista ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, por fim, pelo plenário do Senado.

“O sinal é muito ruim… de perda de força de Temer”, afirmou o economista da gestora Infinity, Jason Vieira, em comentário, informa a Reuters.

Longe de Brasília, em viagem oficial à Rússia, Temer procurou minimizar a derrota sofrida e garantiu que a reforma será aprovada pelo plenário do Senado. “Não é surpresa negativa não, isso é assim mesmo, tem várias fases, várias etapas, e nas etapas você ganha uma, ganha outra, perde outra, o que importa é o plenário”, disse o presidente a jornalistas em Moscou. “Está certíssimo no plenário. Nós vamos ganhar, o governo vai ganhar no plenário”, frisou.

A crise política que acertou em cheio o governo após delações de executivos do grupo J&F soou o alarme entre os investidores sobre o rumo das reformas, em especial da Previdência, no Congresso. Por isso, a cautela tem sido a tônica dos mercados financeiros nas últimas semanas.

Os investidores trabalharam ainda atentos aos rumos das investigações envolvendo Temer no Supremo Tribunal Federal (STF). Também aguardaram o julgamento do pedido de prisão contra o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), formulado pela Procuradoria-Geral da República, também no STF.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais – equivalente à venda futura de dólares – para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 4,1 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem. (AG)

Comentários