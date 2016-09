Dólar fecha semana em queda, abaixo de 3,30 reais

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (16), após operar instável mais cedo. Pela manhã, a moeda subiu influenciada pela inflação nos Estados Unidos acima do esperado, sinalizando para uma possível alta dos juros na próxima semana. A moeda passou a cair após declaração do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, à agência de notícias Reuters, de que há menos espaço para reduzir o estoque de swaps cambiais tradicionais.

A moeda norte-americana perdeu 1,02%, vendida a R$ 3,26. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 3,321.

Na semana, o dólar recuou 0,36%. No mês de setembro, no entanto, a moeda avançou 1,19%. No acumulado de 2016, desvalorizou 17,2% até esta sexta.

