Dólar fica estável

O dólar fechou praticamente estável ante o real, à espera das votações no Congresso Nacional das novas metas fiscais e com a redução da aversão ao risco após novo episódio de tensão geopolítica envolvendo a Coreia do Norte. A moeda norte-americana subiu 0,03%, vendida a R$ 3,1632, depois de bater a máxima de R$ 3,1774 e a mínima de R$ 3,1587.