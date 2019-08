Dólar opera em queda e é negociado a R$4,04; anteriormente, moeda tinha fechado em R$4,06

Depois de fechar no maior nível em três meses, nesta terça-feira (20) o dólar opera em queda, com agentes do mercado monitorando as medidas de estímulos de bancos centrais para afastar o risco de uma recessão global. Por volta das 10h, a moeda caía 0,47%, ficando em R$4,0467.

No pregão desta segunda-feira (19), o dólar fechou em alta de 1,58%, a R$4,0657 – maior cotação desde o dia 20 de maio (R$4,1033). Na parcial de agosto, a moeda dos EUA tem alta de 6,48%. No ano, acumula avanço de 4,94%.

Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central divulgada, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2019 subiu de R$3,75 para R$3,78 por dólar.

