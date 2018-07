A cotação do dólar registrou uma queda de 0,40%, fechando a R$ 3,8954 na venda depois de saltar ontem quase 1%. Notícias favoráveis no mercado chinês influenciaram uma calmaria no cenário econômico interno, depois da moeda norte-americana ultrapassar ontem a barreira dos R$ 3,90, no primeiro pregão do segundo semestre do ano.

Deixe seu comentário: