O dólar saltou mais de 2% e voltou a se aproximar do patamar de R$ 3,90 nesta quarta-feira (11) em meio ao ambiente de aversão ao risco no exterior, depois que os Estados Unidos ameaçaram adotar novas tarifas sobre produtos da China, enquanto investidores seguiram atentos a possível atuação extraordinária do Banco Central. O dólar avançou 2,20%, a R$ 3,8811 na venda.

