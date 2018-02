O dólar fechou o pregão desta segunda-feira (5) em alta de 0,99% sobre o real, cotado em R$ 3,2467. Os investidores estão cautelosos sobre o andamento da votação da reforma da Previdência diante da falta de apoio político do governo para tirar a matéria do papel, considerada essencial para colocar as contas públicas do País em ordem, segundo a Reuters.

