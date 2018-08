O dólar comercial encerrou a quinta-feira em alta de 1%, cotado a R$ 3,80 na venda. Esse foi o maior valor da moeda americana frente ao real desde 19 de julho (R$ 3,84). A exemplo do que ocorreu na Bovespa, pesou no resultado a cautela com a cena eleitoral, além da guerra comercial entre Estados Unidos e outros países.

