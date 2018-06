Dólar sobe 2% e vai a R$ 3,873

O Banco Central tentou segurar o dólar nesta quarta-feira, mas não teve sucesso. Mesmo durante o jogo do Brasil no Mundial, a moeda chegou a renovar várias máximas, para fechar em R$ 3,8737 (+1,99%), a maior cotação desde o dia 7 de junho (R$ 3,9146). Entre os principais países emergentes, o real teve o segundo pior desempenho ante o dólar, perdendo só para a moeda da África do Sul.

Deixe seu comentário: