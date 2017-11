O dólar fechou a sexta-feira (24) com leve alta ante o real, em um movimento de leve correção após ceder nas cinco sessões anteriores, em meio ao fraco volume de negócios e com investidores atentos aos esforços do governo para tentar aprovar a reforma da Previdência. O dólar avançou 0,31%, a R$ 3,2325 na venda, acumulando na semana baixa de 0,88%.