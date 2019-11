Dólar sobe a 4 reais e 20 centavos o maior valor de fechamento da história

Nesta segunda-feira (18) a moeda norte-americana subiu 0,32%, a R$ 4,206, no maior valor nominal de fechamento da história. O recorde anterior havia sido registrado no dia 13 de setembro de 2018, quando a moeda encerrou os negócios vendida a R$ 4,1952. No ano, o dólar acumula alta de 8,56% sobre o real. No mês, o avanço é de 4,89%.

Segundo analistas, não houve um evento específico para a piora do mercado de câmbio nesta segunda, mas os negócios seguem pressionados pelas tensões políticas em países vizinhos, como Bolívia e Chile, e preocupações sobre as negociações entre China e Estados Unidos sobre a guerra comercial.

Nesta manhã, a CNBC noticiou que fontes do governo na China estão pessimistas com as negociações. A relutância do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em remover tarifas e o processo de impeachment nos EUA foram citados como razões de preocupação. As informações são do portal G1.