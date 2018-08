Dólar sobe ante real

O dólar terminou a segunda (6) em alta ante o real, acompanhando a pela trajetória da moeda norte-americana no exterior em meio a mais temores com a guerra comercial global, e deixando em segundo plano o maior otimismo com a cena política local que predominou na abertura dos negócios. A moeda norte-americana avançou 0,64%, a R$ 3,73 reais na venda, depois de cair 1,32% na última sessão.

