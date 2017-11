O dólar fechou em alta ante o real nesta terça-feira (7), encostando no patamar de R$ 3,28, com o mercado mais preocupado com a agenda econômica do governo no Congresso após o presidente Michel Temer admitir que a reforma da Previdência pode não sair do papel.

A moeda norte-americana avançou 0,55%, vendida a R$ 3,277, depois de bater a máxima de R$ 3,2893 no dia.

