O dólar fechou em alta frente ao real nesta segunda-feira (29), com movimento de correção após as recentes e fortes quedas diante da cena política interna e acompanhando também o movimento no exterior. A moeda norte-americana avançou 0,84% frente ao real, a R$ 3,1665 na venda, após ter encerrado a R$ 3,1402 na última sexta-feira (26).

Deixe seu comentário: